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События Сегодня, 20:3349
Оператор газотранспортных систем Украины назвал причину взрыва на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород вблизи Лубнов в Полтавской области

Инцидент произошел из-за разгерметизация магистрального газопровода.

Об этом говорится в заявлении Оператора ГТС на странице в Facebook.

Сейчас на месте инцидента работают ремонтные бригады. Аварию уже локализовали, опасности для жителей близлежащих населенных пунктов нет.

"ОГТСУ делает все необходимое, чтобы восстановить стабильное снабжение газа потребителям в обходной способ, угрозы для обеспечения газом для близлежащих населенных пунктов нет. Транзиту газа также ничего не угрожает", - подчеркнул оператор.

Оператор уведомил об инциденте Нацполицию, спасателей и Службу безопасности Украины.

"Расследование установит вероятные причины аварийной ситуации, включая возможность диверсии", - говорится в заявлении.

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Теги: news, новости, Украина, Взрыв, газопровод, 7dniv, 7dnivinfo  
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