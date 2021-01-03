Оператор газотранспортных систем Украины назвал причину взрыва на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород вблизи Лубнов в Полтавской области

Инцидент произошел из-за разгерметизация магистрального газопровода.

Об этом говорится в заявлении Оператора ГТС на странице в Facebook.

Сейчас на месте инцидента работают ремонтные бригады. Аварию уже локализовали, опасности для жителей близлежащих населенных пунктов нет.

"ОГТСУ делает все необходимое, чтобы восстановить стабильное снабжение газа потребителям в обходной способ, угрозы для обеспечения газом для близлежащих населенных пунктов нет. Транзиту газа также ничего не угрожает", - подчеркнул оператор.

Оператор уведомил об инциденте Нацполицию, спасателей и Службу безопасности Украины.

"Расследование установит вероятные причины аварийной ситуации, включая возможность диверсии", - говорится в заявлении.