Штурмом Капитолия в США был "поражен" Папа Римский

Папа Римский Франциск отреагировал на недавние беспорядки в США и проникновения протестующих в Капитолий.

По его словам, он был "поражен" этими событиями.

Об этом понтифик рассказал телеканалу Canale 5, передает Reuters.

Папа Римский осудил штурм Капитолия сторонниками 45-го президента США Дональда Трампа и назвал его посягательством на демократию.

"Я был поражен, потому что эти люди (американцы - ред.) очень дисциплинированные в отношении демократии. Всегда есть нечто, что не работает... с людьми, которые идут по пути против общества, против демократии, против общего блага", - сказал он.

Напомним, на этой неделе в США произошли беспорядки вблизи Капитолия, где заседал Конгресс, чтобы утвердить результаты выборов президента. В ходе беспорядков протестующие прорвались в здание Капитолия. Жертвами беспорядков стали пять человек, среди них правоохранитель.