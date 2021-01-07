Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 января 2021

В Украине по состоянию на утро 10 января 2021 - 1 115 026 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 5 011 новых случая в сутки.
Умерло 19 767 человек.
Выздоровело - 791 598.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 404 случая;
Винницкая область - 69 случаев;
Волынская область - 124 случая;
Днепропетровская область - 240 случаев;
Донецкая область - 186 случаев;
Житомирская область - 111 случаев;
Закарпатская область - 49 случаев;
Запорожская область - 207 случаев;
Ивано-Франковская область - 74 случая;
Киевская область - 405 случаев;
Кировоградская область - 85 случаев;
Луганская область - 142 случая;
Львовская область - 326 случаев;
Николаевская область - 327 случаев;
Одесская область - 446 случаев;
Полтавская область - 175 случаев;
Ровенская область - 159 случаев;
Сумская область - 149 случаев;
Тернопольская область - 150 случаев;
Харьковская область - 344 случая;
Херсонская область - 141 случай;
Хмельницкая область - 185 случаев;
Черкасская область - 302 случая;
Черновицкая область - 151 случай;
Черниговская область - 60 случаев.