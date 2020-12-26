Под Лубнами из-за взрыва от газа отключили часть района

Из-за взрыва на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород в Полтавской области от газа отключили газораспределительную систему "Вишневое".

В результате часть Лубенского района осталась без газа.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале.

Из-за отключения газораспределительной системы без газа остались 16 населенных пунктов - это около 3500 абонентов.

На месте разгерметизации до сих пор наблюдается незначительное факельное горение высотой до одного метра над землей. Кроме того, спасатели проверяют воздух в районе аварии на загрязнение.

"С целью обнаружения в воздухе превышения опасных веществ метеорологическим отделением с помощью газоанализаторов проводятся замеры воздуха в близлежащих населенных пунктах", - рассказали в ГСЧС.