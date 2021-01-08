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События Сегодня, 10:3159
В плагиате обвинили Министра труда Австрии

Глава Министерства труда, семьи и молодежи Австрии Кристина Ашбахер подала в отставку из-за обвинений в плагиате при написании диссертации.

Однако она отвергла обвинения.

Об этом сообщает АРА.

Плагиат в диссертации министра заметил независимый эксперт, который утверждает, что пятая часть работы Ашбахер скопированы без указания ссылок. Она писала диссертацию в мае 2020 года в Техническом университете Братиславы. Кроме того, эксперт заметил в дипломной работе Ашбахер за 2006 год много плагиата, некорректных цитат и недостаточных знаний немецкого языка.

Кристина Ашбахер отвергла обвинения.

"Моя семья и я видим, что СМИ и политические оппоненты не дают мне провести справедливый процесс проверки и поспешно меня осуждают немыслимым образом... По этой причине я ухожу в отставку с моей должности", - говорится в заявлении министра.

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