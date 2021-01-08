Условие объявления импичмента Трампу назвал Пенс

Действующий вице-президент США Майкл Пенс назвал условие объявления импичмента президенту Дональду Трампу.

Он считает возможным использование 25-й поправки к Конституции Штатов.

Об этом сообщил телеканал CNN.

В команде вице-президента считают, что запускать процедуру импичмента путем объявления недееспособности действующего американского лидера не придется. Это может спровоцировать возникновение дополнительных рисков для безопасности страны.

Однако, если поведение Трампа на занимаемой должности "станет еще менее предсказуемым", Пенсу придется прибегнуть к поправке и принять на себя обязанности главы государства.

Согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Эта поправка ни разу не применялась с момента ее принятия в 1967 году.