 

Были обнаружены "черные ящики" разбившегося индонезийского самолета

События Сегодня, 13:5816
Были обнаружены "черные ящики" разбившегося индонезийского самолета

Поисковая группа установила местонахождение двух "черных ящиков" разбившегося индонезийского самолета Boeing 737-524.

В результате авиакатастрофы погибли 62 человека.

Об этом сообщил руководитель поисково-спасательного агентства страны Багус Пурухито, передает AFP.

"Мы определили их местоположение по сигналам, исходящим от двух самописцев", - сказал он на пресс-конференции.

Напомним, в Индонезии разбился Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air. На борту были 62 человека, в том числе 10 детей.

Отметим, в Индонезии нашли останки тел и самолета Boeing 737-524, который разбился вскоре после взлета из Джакарты. Их нашла дайверская команда в Яванском море на глубине 23 метров.

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