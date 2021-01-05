Цензуру частью свободы слова назвал советник Ермака Милованов

Советник главы ОП Ермака и бывший министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что цензура в социальных сетях уже давно стала частью свободы слова.

Так он отреагировал у себя в Faceook на скандал с блокированием аккаунта Трампа в Твиттере.

"Сегодня цензура стала неотъемлемой частью свободы слова. Те, кто манипулируют, создают фейки и альтернативную реальность, могут и должны быть заблокированы. Свобода слова - это о разнообразии идей, о критике, об альтернативных взглядах и интерпретации фактов, но не о лжи, конспирологических теориях, и "фактах" которых не было", - сказал он.

При этом Милованов рассказал, что данная ситуация касается и Украины.

"Это касается и нас. Украина должна найти баланс между свободой слова и национальной безопасностью в рамках информационной войны России с Украиной", - написал он.