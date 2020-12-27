 

32-летний мужчина в Чикаго устроил стрельбу

События Сегодня, 17:0362
32-летний мужчина в Чикаго устроил стрельбу

В результате есть погибшие и раненые, а сам нападавший скончался от ранений, полученных при задержании.

Об этом сообщает NBC Chicago со ссылкой на местную полицию.

Указано, что подозреваемый по имени Джейсон Найтенгейл сначала примерно в 13:50 зашел в гараж и застрелил насмерть 30-летнего мужчину, который сидел внутри автомобиля.

Затем подозреваемый примерно в 14:00 зашел в жилой дом и попросил позвонить, а потом начал стрелять по сотруднице охраны. Она умерла в больнице.

Кроме того, нападавший выстрелил в голову 77-летней женщине, которая в момент преступления вынимала почту. Ее госпитализировали в критическом состоянии.

Впоследствии Найтенгейл, угрожая пистолетом своему знакомому, похитил его авто.

В другом квартале города подозреваемый ограбил универмаг и смертельно выстрелил в 20-летнего мужчину. Второй человек внутри заведения, 81-летняя женщина, также получила огнестрельные ранения. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Также примерно через час преступник напал на машину, в которой ехали 15-летняя девушка и ее мать. Найтенгейл выстрелил в девушку. По данным полиции, она сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

После этого нападавший вернулся в универмаг, где раньше стрелял в двух человек и попал в сторону полиции, врезавшись в машину правоохранителей.

Указано, что примерно в 17:45 подозреваемый вошел в аптеку в соседнем с Чикаго городе Эванстоне и объявил об ограблении. Затем он убежал в соседний ресторан, где выстрелил женщине в голову. Она умерла от полученных ранений.

Подозреваемого ранили в результате перестрелки с полицейским Эванстона. Его доставили в больницу и там подтвердили смерть.

У правоохранителей пока нет информации о возможных мотивах преступления.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Чикаго, стрельба, 7dniv, 7dnivinfo  
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

В Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля
В Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля
27-дек-2020, 10:41
В Нэшвилле (штат Теннесси) произошел взрыв автомобиля в центре города
В Нэшвилле (штат Теннесси) произошел взрыв автомобиля в центре города
25-дек-2020, 20:53
Полицейский в Огайо убил темнокожего мужчину
Полицейский в Огайо убил темнокожего мужчину
25-дек-2020, 10:07
В России вся семья новорожденного умерла из-за коронавируса за неделю
В России вся семья новорожденного умерла из-за коронавируса за неделю
28-ноя-2020, 22:19
В США произошла стрельба в торговом центре
В США произошла стрельба в торговом центре
21-ноя-2020, 09:58

Последние новости

19:38
События
Когда может начаться процесс импичмента Трампа сообщили в США
18:25
События
Мемориальную стену воинам АТО повредили в Умани
17:03
События
32-летний мужчина в Чикаго устроил стрельбу
16:46
События
Карабах обсудили Путин и Макрон
16:44
События
Движение на трассе Киев-Харьков перекрыто из-за протестов в Полтаве
16:42
События
Украинских правоохранителей могли предупредить о подготовке убийства журналиста Павла Шеремета еще в 2012 году
16:40
События
Работу катков во время локдауна разрешили в Киеве
15:26
События
От взрыва запала гранаты в Каменском пострадали двое детей
15:16
События
Цензуру частью свободы слова назвал советник Ермака Милованов
15:05
События
Как знакомый Зеленского организовал нелегальную поставку вакцины от коронавируса в Украину
13:58
События
Были обнаружены "черные ящики" разбившегося индонезийского самолета
13:50
События
Восстановлено газоснабжение в Полтавской области после взрыва в Лубнах
10:52
События
Названы сроки восстановления газоснабжения после взрыва в Лубнах
10:51
События
Условие объявления импичмента Трампу назвал Пенс
10:48
События
Первый случай "африканского" коронавируса зафиксировали в Канаде
10:31
События
В плагиате обвинили Министра труда Австрии
10:27
События
Apple удалила приложение Parler на фоне беспорядков в Вашингтоне
10:25
События
О готовности представить статью для импичмента Трампа заявили демократы
10:22
События
Под Лубнами из-за взрыва от газа отключили часть района
08:51
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 января 2021

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 января 20216083
Оператор газотранспортных систем Украины не исключает, что разгерметизация на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород в Полтавской области могла произойти из-за диверсии514
Супермаркеты на локдауне могут продавать любые товары, но есть условие294
Победу Байдена на выборах президента США впервые публично признал Трамп263
Работа КПВВ во время локдауна: как и кого будут пропускать261
Переговоры с Россией о закупке вакцин против COVID-19 продолжает Венгрия251
Часть товаров из-за локдауна магазины не продают244

Досуг

Как написать дипломную по менеджменту профессионально
Как написать дипломную по менеджменту профессионально
Тот, кто изучает менеджмент, знает, насколько это насыщенный предмет. Такую дисциплину за один месяц выучить не получится. Особенно, когда наступает писать дипломную, для многих это становится настоящей проблемой.
Сегодня, 18:1766
Работа в Николаеве водителем – залог стабильного дохода до 40 000 грн в месяц
Работа в Николаеве водителем – залог стабильного дохода до 40 000 грн в месяц
Bolt – международная компания, которая за несколько лет работы на украинском рынке сумела стать один из лидеров в сфере пассажирских перевозок. Секрет ее успеха заключается в создании комфортных условий для водителей – гибкий график, отсутствие начальства, скидки на топливо и
Вчера, 16:13164
Топ-5 тортов от кондитерской World of Sweets
Топ-5 тортов от кондитерской World of Sweets
Кондитерские изделия всегда были и остаются верными спутниками всевозможных празднеств, включая дни рождения, свадьбы, другие знаменательные даты.
7-янв-2021, 11:34284
Краска для всех случаев жизни - Hammerite
Краска для всех случаев жизни - Hammerite
Покраска ворот, калиток, металлических элементов забора, батарей и других изделий из металла - дело достаточно сложное, грязное, временно затратное, потому, хочется чтобы все было не за зря и эффект от покраски сохранился как можно на дольше.
6-янв-2021, 20:52312
Онлайн ОСАГО, игра и приложения ARX: быстро, выгодно, интересно
Онлайн ОСАГО, игра и приложения ARX: быстро, выгодно, интересно
Онлайн-полисами ОСАГО украинцев не удивить: только за 9 месяцев 2020 года оформлено более 2,2 млн электронных страховок.
6-янв-2021, 17:35328
Сучасний маркетинг та реклама - сміливі пропозиції та комплексний підхід
Сучасний маркетинг та реклама - сміливі пропозиції та комплексний підхід
У рекламних текстах неодноразово згадується, що традиційні форми реклами, такі як банери або рекламні щити, просто згоріли. Споживачі стають байдужими до тисяч одноманітних рекламних повідомлень, які атакують їх з усіх боків. 
6-янв-2021, 15:12330

События

Когда может начаться процесс импичмента Трампа сообщили в США
Когда может начаться процесс импичмента Трампа сообщили в США
Конгрессмен-демократ Джим Клайберн заявил, что в Соединенных Штатах статьи для импичмента действующего президента Дональда Трампа могут быть представлены в Палате представителей на предстоящей неделе.
Сегодня, 19:3841
Мемориальную стену воинам АТО повредили в Умани
Мемориальную стену воинам АТО повредили в Умани
В Умани 8 января повредили мемориальную стену воинам АТО.
Сегодня, 18:2549
32-летний мужчина в Чикаго устроил стрельбу
32-летний мужчина в Чикаго устроил стрельбу
В результате есть погибшие и раненые, а сам нападавший скончался от ранений, полученных при задержании.
Сегодня, 17:0363
Карабах обсудили Путин и Макрон
Карабах обсудили Путин и Макрон
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор.
Сегодня, 16:4671
Движение на трассе Киев-Харьков перекрыто из-за протестов в Полтаве
Движение на трассе Киев-Харьков перекрыто из-за протестов в Полтаве
В Полтаве вышли на протест жители города из-за повышения тарифов на газ.
Сегодня, 16:4466
Украинских правоохранителей могли предупредить о подготовке убийства журналиста Павла Шеремета еще в 2012 году
Украинских правоохранителей могли предупредить о подготовке убийства журналиста Павла Шеремета еще в 2012 году
Тогда президентом Украины был Виктор Янукович.
Сегодня, 16:4269
7 Днів