Похолодание надвигается на Украину

Погода в Украине в скором времени изменится в сторону похолодания.

Так жители Украины, которые привыкли к теплой зиме, столкнуться с настоящими зимними морозами.

Похолодание зимой до -15 градусов - это нормально. Нетрадиционно теплая погода зимой в наших широтах - уже факт. Поэтому на фоне +3 +8 градусов прогнозы о -15 градусов вызывают тревогу. Об этом написала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, следующая неделя притянет холодную воздушную массу арктического происхождения. При этом арктическая масса будет приходить постепенно, снижая температуру воздуха до небольших, затем умеренных, а потом и сильных морозов.

Пик похолодания ожидается с 14 по 19 января. В ночное время градусники покажут от -14 до -20 градусов.

В понедельник-вторник, 11-12 января, погоду Украины будет определять антициклоническое поле, поэтому снегопадов не ожидается. Лишь в Крыму возможны осадки и небольшой снег в западной части Украины. Днем еще холода не будет, а вот ночью надо одеваться потеплее.

13 января на юго-востоке Украины появится циклон, который усложнит погоду - мокрый снег, снег и даже дождь. Также возможно налипание мокрого снега, гололед, штормовой ветер.

Южный циклон захватит Восток Украины, Днепропетровскую, Сумскую области и Запорожье. При этом будут осадки и сильный ветер. Но он быстро оставит территорию нашей страны.

13-14 января атмосферные фронты северного циклона затронут западные и северные области Украины. Периодически будет пролетать снег.