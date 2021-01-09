Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 января 2021

В Украине по состоянию на утро 11 января 2021 - 1 119 314 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 4288 новых случаев в сутки.
Умерло 19 835 человек (+68 летальных случаев подтверждено в сутки).
Выздоровело - 796417 (+4 819).
До сих пор болеют: 303 062.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Киев - 117 588 человек инфицирован за все время (+371 новых лабораторно подтвержденных случая за сутки).
2. Одесская область - 75975 (+312).
3. Харьковская область - 72 666 (+96).
4. Львовская область - 64 977 (+160).
5. Киевская область - 63700 (+365).
6. Днепропетровская область - 62220 (+243).
7. Запорожская область - 58 574 (+458).
8. Ивано-Франковская область - 44 415 (+92).
9. Сумская область - 42 919 (+160).
10. Ровенская область - 42 811 (+88).
11. Черкасская область - 42 009 (+229).
12. Черновицкая область - 41667 (+153).
13. Житомирская область - 41 494 (+120).
14. Хмельницкая область - 41 275 (41).
15. Донецкая область - 39 572 (+153).
16. Полтавская область - 38 940 (+217).
17. Тернопольская область - 35 242 (+103).
18. Николаевская область - 34545 (+293).
19. Волынская область - 34 293 (+103).
20. Черниговская область - 31 539 (+79).
19. Закарпатская область - 29 031 (+44).
22. Винницкая область - 23 739 (+97).
23. Херсонская область - 19 118 (+159).
24. Луганская область - 12 115 (+140).
25. Кировоградская область - 8890 (+12).