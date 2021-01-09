Предварительную причину крушения лайнера назвали в Индонезии

Пассажирский самолет Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, который потерпел катастрофу в Индонезии, мог разбиться при ударе о воду.

Об этом свидетельствуют данные расследования.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Руководитель отдела расследования авиационной безопасности Национальной комиссии по безопасности на транспорте (KNKT) Нуркахіо Утомо считает, что если бы самолет разрушился в воздухе, то обломки были бы разбросаны по большей площади.

“Предварительные данные указывают на то, что самолет развалился при ударе о воду”, - сказал он.