На 11 января НБУ понизил курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,28 гривен за доллар.

Курс на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 11 января установлен на таком уровне: 28,2847 гривен за 1 доллар (-0,1181 грн). При этом курс доллара на 6 января составляет: 28,4028 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 6 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 28,30 гривен за доллар, курс в покупке до 28,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 26 копеек до 34,92 гривен за евро.

Прогноз

Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.