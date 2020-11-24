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События Сегодня, 14:1796
На протест из-за тарифов на газ поднялись города Украины

В Украине в ряде городов устроили акции протесты из-за поднятия тарифов на газ.

Люди перекрывают трассы и передают обращения главам городских советов, что происходит в регионах - в материале РБК-Украина.

На Центральной площади в Черновцах проходит акция протеста против новых тарифов. Также в Черновицкой области в районе сел Атаки и Оршевцы местные жители перекрыли дорогу национального значения с требованием снизить цены на газ. Протестующие непрерывно двигаются по пешеходному переходу.

На протест из-за тарифов на газ поднялись города Украины

Требуют отменить тарифы на газ в Полтаве, там около 200 человек собрались возле здания областного совета. Кроме уменьшения цен на газ они просят вернуть льготный тариф на электроэнергию. Такое обращение участники митинга планируют передать главе облсовета Александру Беленькому.

Из-за массовой акции было ограничено движение троллейбусов, но его уже восстановили.

Также под офисом АО "Ивано-Франковскгаз" собрались несколько десятков человек, которые протестуют против роста тарифов, сообщает "Галка". Франковцы попытались зайти к руководству учреждения, однако их не впустили. Некоторые из участников акции считают, что надо действовать радикальнее, в частности перекрывать дороги.

Также в Одессе и Краматорске поднялись на протест из-за высоких тарифов на газ.

Местное издание "Высокий вал" сообщил, что в Прилуках горожане вышли на акцию, чтобы высказаться против повышения тарифов на коммунальные услуги. Депутаты подготовили обращение к президенту Владимиру Зеленскому и главе правительства Денису Шмыгалю.

Также в городе Кропивницкий на площади возле городского совета состоялась акция протеста против повышения коммунальных тарифов.

Против повышения коммунальных тарифов в Ивано-Франковской области на протест также вышли жители Долины, которые перекрыли въезд в город. Отмечается, что так же перекрыли дорогу и в селе Голинь, возле Калуша.

Местные издания также сообщают об акциях протеста в Мелитополе, где перекрыли трассу, а также в Херсоне и Виннице.

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Теги: news, новости, Украина, протесты, газ, 7dniv, 7dnivinfo  
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