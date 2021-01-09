Идею допуска на рейсы лишь с "паспортом вакцинации" не поддерживает Франция

Во Франции отвергают идею о "паспорте вакцинации" для допуска на авиарейсы.

Министр транспорта Жан-Батист Джеббари подчеркнул, что в большинстве стран это незаконно.

Об этом сообщает Le Figaro.

Чиновнику задали вопрос в связи с тем, что с появлением вакцины от коронавируса авиалинии или правительства других государств могут продвигать идею о допуске на рейсы только вакцинированных лиц.

"Мы сейчас в процессе вакцинации, и именно вакцины помогут нам снова получить свободу. И именно это (процесс вакцинации, - ред.) мы должны поддерживать, а не делить население по тому, вакцинированы люди или нет", - прокомментировал министр.