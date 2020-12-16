Был назван регион с наибольшей интенсивностью распространения COVID в Украине

Николаевская область является лидером по интенсивности распространения COVID в Украине.

В этом регионе она в два раза выше, чем в Киеве.

Об этом на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Николаевской ОГА заявил главный санитарный врач области Владимир Клочко.

"Наш показатель сейчас составляет 423,2 на 100 тысяч населения за последние две недели. При этом в Запорожской области - 381, в Киеве - 233", - заявил Клочко.

Он также подчеркнул, что 70% заболевших - в Николаеве. Среди детей до 18 лет уровень заболеваемости составляет 5,5%. А у каждого третьего, кто делал ПЦР-тест, выявили коронавирус.