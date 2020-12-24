Список стран "красной зоны" значительно расширила Украина

Министерство здравоохранения Украины обновила список стран "красной зоны".
По сравнению с предыдущим периодом он расширился с 49 до 78 стран.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, в "красном списке", среди прочих, оказались Норвегия, Бельгия, ОАЭ, Босния, Канада, Франция, Испания, Ирландия, Австрия, Россия.
"Зеленый список" включает в себя 116 стран. Среди них Греция, Казахстан, Мальдивы, Финляндия, Япония, Шри-Ланка, Индонезия, Киргизстан, Исландия, Куба, Индия, Египет, Доминикана, Таиланд, Австралия и другие.