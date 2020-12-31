В Украине будут производить Китайскую COVID-вакцину Sinovac

Группа фармацевтических компаний "Лекхим" будет производить в Харькове китайскую вакцину от коронавируса Sinovac.

Производство намерены наладить в 2022 году.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сотрудничество предполагает организацию масштабного производства готовых лекарственных форм вакцин (в том числе CoronaVac) с 2022 года в Украине, а с 2025 года планируется организовать полный цикл производства основного перечня вакцин", - говорится в сообщении.

Напомним, в коне декабря Украина заключила контракт на поставку вакцины от COVID производства китайской компании Sinovac Biotech.