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События Сегодня, 18:56313
Как Кабмин планирует снижать тарифы на газ рассказал Шмыгаль

В Кабинете министров по поручению президента разработали пути решения вопроса роста тарифов на газ для населения.

В правительстве есть два подхода, которые позволят существенно снизить тарифы.

Об этом на странице в Facebook написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Первый разработанный правительством подход, по словам премьера, заключается в том, что формирование тарифов на газ будет происходить по формуле "цена на европейских хабах "минус" транспортировка газа в Украину". Также предлагается временно ограничить маржу для газопоставщиков.

"Ожидаемый результат: существенное снижение тарифов и нивелирования попыток спекулянтов сохранить сверхприбыли в условиях формирования новых европейских правил", - пояснил он.

Второй подход, как рассказал Шмигаль, предлагает государственная компания "Нафтогаз". Он заключается в усилении конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ.

"Кроме того, предлагается, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов. Ожидаемый результат: усиление конкуренции и, как следствие, существенное уменьшение платежек для украинцев", - добавил премьер.

Также в Кабмине сформировали механизм для уменьшения цены на транспортировку газа. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг срочно проведет тщательную проверку газопоставщиков с самыми высокими тарифами на транспортировку газа.

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Теги: news, новости, Украина, Шмыгаль, тарифы, газ, 7dniv, 7dnivinfo  
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