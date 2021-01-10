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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 января 2021

В Украине по состоянию на утро 12 января 2021 - 1 124 430 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 5 116 новых случаев в сутки.

Умерло 20 019 человек.

Выздоровело - 812 368.

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 898 случаев;
Винницкая область - 121 случай;
Волынская область - 99 случаев;
Днепропетровская область - 267 случаев;
Донецкая область - 160 случаев;
Житомирская область - 72 случая;
Закарпатская область - 134 случая;
Запорожская область - 463 случая;
Ивано-Франковская область - 66 случаев;
Киевская область - 284 случая;
Кировоградская область - 76 случаев;
Луганская область - 47 случаев;
Львовская область - 312 случаев;
Николаевская область - 52 случая;
Одесская область - 315 случаев;
Полтавская область - 520 случаев;
Ровенская область - 132 случая;
Сумская область - 152 случая;
Тернопольская область - 83 случая;
Харьковская область - 275 случаев;
Херсонская область - 73 случая;
Хмельницкая область - 18 случаев;
Черкасская область - 306 случаев;
Черновицкая область - 184 случая;
Черниговская область - 7 случаев.

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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