Чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за инаугурации объявил Трамп

Президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне, округ Колумбия. Режим ЧП будет введен в связи с инаугурацией Джо Байдена и будет действовать до 24 января.

Об этом пишет CNN.

Такое решение было принято в ответ на просьбу мера Вашингтона Мюриэл Баузер, чтобы получить дополнительное финансирование для обеспечения порядка в городе.

"Сегодня президент Дональд Трамп заявил, что в округе Колумбия существует чрезвычайная ситуация, и приказал федеральной помощи усилить реагирование на чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в результате 59-й инаугурации президента с 11 по 24 января 2021 года", - говорится в заявлении Трампа.