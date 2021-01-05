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Вернуться к выполнению ядерной сделки в ЕС призывают Иран

Евросоюз серьезно обеспокоен тем, что Иран приступил к обогащению урана на уровне 20 процентов.

Действия Ирана противоречат условиям ядерного соглашения 2015 года.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, пишет DW.

По словам Борреля, это решение Тегерана "грозит подорвать усилия, на которых строится текущий дипломатический процесс".

"Мы призываем Иран отказаться от дальнейшей эскалации и немедленно изменить курс", - заявил Боррель от лица Евросоюза.

О том, что Иран запустил процесс обогащения урана на уровне 20 процентов, сообщил 4 января официальный представитель Тегерана Али Рабии.

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Теги: news, новости, Украина, ЕС, Иран, 7dniv, 7dnivinfo  
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