В Швеции ожидают, что Байден будет большим противником "Северного потока-2", чем Трамп

Политика избранного президента США Джо Байдена относительно российского газопровода "Северный поток-2" может быть более решительной, чем его предшественника Дональда Трампа.

На изменение позиции США в этом деле ничего не указывает.

Об этом пишет "Польское радио" со ссылкой на "Svenska Dagensbladet".

"Ничего не указывает на изменение позиции США по делу Nord Stream 2. Наоборот: Джо Байден, если это вообще возможно, будет большим противником этого проекта, чем Дональд Трамп", - пишет издание.

Издание поясняет, что Байден, когда был вице-президентом в администрации Барака Обамы, предостерегал перед зависимостью Европы от газа из России.

Во время дискуссии о "Северном потоке-2" с властью Швеции 2016 года Байден публично говорил, что этот спорный проект позволит России обойти Украину в поставках газа в Европу и усложнит европейцам уменьшение зависимости от газа с этого направления, а лучшей альтернативой является сжиженный газ из США.

"Svenska Dagensbladet" указывает, что Байден убеждал правительство Швеции выступить против "Северного потока-2". Однако, шведы дали согласие на прокладку газопровода в своей эксклюзивной экономической зоне.