Основатель компаний Tesla и SpaseX Илон Маск за минувшие сутки потерял около 13,5 млрд долларов

Это привело к тому, что Маск больше не является самым богатым человеком.

Это следует из рейтинга Forbes, который обновляется в режиме реального времени.

Сообщается, что теперь состояние Маска оценивается в 176,2 млрд долларов, что на 6 млрд меньше, чем у основателя Amazon Джеффа Безоса.

При этом почти все миллиардеры из топ-20 за минувшие сутки понесли убытки. В частности, состояние Безоса сократилось на 3,6 млрд долларов, владелец бренда Louis Vuitton Бернард Арно потерял 1 млрд долларов, основатель Facebook Марк Цукерберг - 3,9 млрд долларов.