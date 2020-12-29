Телеканал BN TV заявил что подаренная Лаврову украинская икона стоит 12,5 млн евро

Скандальная 300-летняя позолоченная икона из Луганска, которую в Боснии и Герцеговине подарили министру иностранных дел России Сергею Лаврову, стоит 12,5 млн евро.

Она хранилась в банке Bank of Srpska, который обанкротился и был поглощен банком UKIO.

Об этом сообщает телеканал BN TV со ссылкой на источники в окружении главы президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

По словам одного из источников, Додику рассказали, что в владельцы UKIO Bank оставили позолоченную икону, которая могла бы "обрадовать" Лаврова и укрепить связи с Россией. Сам Додик считал, что этим подарком вернет Москве то, что принадлежит ей.

Также источник отмечает, что сама передача подарка в Сараево выходила за рамки протоколов. При этом, когда Лавров узнал, что икона принадлежала Украине и была украдена, он сразу вернул ее боснийскому посольству в Москве.

Додик уже заявил, что икона была семейной реликвией и будет возвращена владельцу.