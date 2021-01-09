Ввести цифровой сертификат вакцинации для поездок Греция предложила ЕС

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен ввести сертификат о вакцинации против коронавируса.

По его словам, он упростит поездки между странами-членами в блоке.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Он считает, что это облегчения свободы передвижения лиц, вакцинированных против COVID-19.

"Необходимо срочно выработать общее понимание того, как должен быть структурирован сертификат о вакцинации, чтобы его приняли во всех странах-членах", - сказал Мицотакис.

Он также надеется поднять этот вопрос на саммите ЕС 21 января.