В связи с перестрелкой в центре Полтавы были перекрыты выезды из города

Полиция сообщила о стрельбе на улице Нижнемлинской в Полтаве.

В результате инцидента пострадал человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Полтавской области.

Во время конфликта между мужчинами, один из них получил огнестрельное ранение. Пострадавшего госпитализировали.

"Сейчас полиция устанавливает обстоятельства инцидента и причастных к нему лиц", - говорится в сообщении пресс-службы.

Местное издание "Полтавщина" сообщает, что в Полтаве произошла перестрелка между вооруженными людьми. По состоянию на 13 часов полиция перекрыла все выезды из города.