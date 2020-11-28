В связи с перестрелкой в центре Полтавы были перекрыты выезды из города

Полиция сообщила о стрельбе на улице Нижнемлинской в Полтаве.
В результате инцидента пострадал человек.
Об этом сообщает пресс-служба полиции в Полтавской области.
Во время конфликта между мужчинами, один из них получил огнестрельное ранение. Пострадавшего госпитализировали.
"Сейчас полиция устанавливает обстоятельства инцидента и причастных к нему лиц", - говорится в сообщении пресс-службы.
Местное издание "Полтавщина" сообщает, что в Полтаве произошла перестрелка между вооруженными людьми. По состоянию на 13 часов полиция перекрыла все выезды из города.