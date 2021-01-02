Пошаговая инструкция как сменить поставщика газа

С 1 января в Украине выросли тарифы на газ, из-за чего во многих городах начались протесты. В правительстве уже представили план действий для снижения цен.

В частности, бытовым потребителям предлагается самостоятельно выбирать поставщика с наиболее выгодным тарифом. Пошаговая инструкция по смене газоснабжающей компании - на РБК-Украина.

Как сменить поставщика газа

1 августа 2020 в Украине начал работать открытый газовый рынок. Частные потребители, в том числе жители многоквартирных и частных домов, получили возможность выбирать компанию-поставщика газа с самыми оптимальными условиями и тарифами.

Порядок изменения поставщика услуг онлайн состоит из нескольких этапов:

Необходимо выбрать газоснабжающую компанию, их более 50 по Украине (перечень поставщиков с актуальными ценами представлен на портале "Газотека"). Проверить наличие у поставщика лицензии на сайте НКРЭКУ. Подать заявление о присоединении установленного образца (непосредственно на сайте компании, либо отправить скан-копию/фото заявления на email компании). Для смены поставщика также необходимо знать ЕIC-код. Это 16-значный код энергетической идентификации, который присваивается каждому потребителю. Его можно найти в квитанции за газ. К заявлению прикрепить документы (копии паспорта, ИНН, документ на право собственности жилья, последняя квитанция за газ). Перечень необходимых документов определяет сам поставщик. В период 4-21 день новый поставщик должен уведомить потребителя о подключении, его условиях и тарифах.

Также подать заявление возможно в центрах обслуживания клиентов газоснабжающих компаний.

Как происходит переход к новому поставщику

Смена поставщика услуг происходит автоматически, газоснабжение не отключается.

Отказываться от подключения прошлого поставщика не нужно. Договор с ним также разрывается автоматически с момента регистрации потребителя в реестре нового поставщика.

Предыдущий поставщик на протяжении 6 недель должен выставить потребителю окончательный счет, который необходимо оплатить в течение 10 дней после получения.

Стоит отметить, что потребитель может изменить только газоснабжающую компанию. Распределением (транспортировкой) газа в каждом регионе занимается оператор газораспределительной системы - облгаз, его сменить нельзя. Тариф на газораспределение также устанавливает облгаз.

Для снижения тарифов правительство предлагает усилить конкуренцию на рынке газа

В Кабмине представили варианты решения проблемы высоких цен на газ для населения. Один из которых заключается в усилении конкуренции на рынке.

Активная конкуренция газоснабжающих компаний в рамках открытых торгов приведет к снижению тарифов. Также предлагается введение обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ.

Кроме того, в правительстве сформировали механизм для уменьшения цены на транспортировку газа. Для этого НКРЭКУ срочно проведет тщательную проверку газопоставщиков с самыми высокими тарифами на транспортировку газа.

Напомним, во многих городах люди вышли на "тарифные протесты" из-за роста цен на газ и другие коммунальные услуги с января 2021.

В связи с чем Владимир Зеленский поручил Кабмину решить проблему высоких тарифов на газ. Глава государства подчеркнул, что тарифы должны быть справедливыми.