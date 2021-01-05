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События Сегодня, 23:0629
Переговоры советников "нормандской четверки" завершились в Берлине

В Берлине завершились переговоры политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России по урегулированию на Донбассе.

Переговоры длились более шести часов.

Об этом сообщил российское агентство "РИА Новости".

Подробностей встречи советников "нормандской четверки" в Берлине ни одна из сторон пока не раскрыла. Планировалось, что советники обсудят реализацию договоренностей парижского саммита "нормандской четверки" 2019 года в части политического урегулирования.

Отметим, встреча советников лидеров Украины, Германии, Франции и России планировалась еще в декабре, однако по разным причинам она не состоялась, поэтому встречу перенесли на январь.

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