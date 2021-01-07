Новые мутации коронавируса будут появляться и далее - ВОЗ

Чем больше распространяется вирус, тем больше шансов появления новых вариаций.

Об этом в ходе брифинга рассказал директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

"На прошедших выходных Япония сообщила ВОЗ о выявлении нового варианта вируса. Чем больше вирус распространяется, тем больше шансов для появления его вариаций", - объяснил он.

По словам директора ВОЗ, пока выявленные мутации не повышают степень тяжести COVID-19. Однако предупредил, что появление новых штаммов осложняет работу и так перегруженного здравоохранения.

Глава ВОЗ призвал людей соблюдать рекомендованные меры предосторожности, так как если вирус будет меньше распространяться, то у него будет и меньше шансов мутировать.