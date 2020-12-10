Январь наиболее оптимальная дата для локдауна - заявил Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 8 января, когда стартовал январский локдаун, является наиболее оптимальной датой.

По его словам, это поможет остановить распространение коронавируса.

Об этом он заявил на брифинге.

Шмыгаль считает, что закрытие Украины на карантин в декабре было бы труднее экономически.

"Старт ужесточения карантина с 8 января наиболее оптимальная дата. Это период, когда есть возможность не допустить распространение вируса после праздников и разорвать цепь заболеваемости", - заявил он.