Пограничники рассказали нужен ли сертификат вакцинации от COVID для выезда за рубеж

В ближайшее время гражданам Украины не нужен будет сертификат вакцинации от COVID для выезда за рубеж.

Во-первых, вакцинация в стране еще не стартовала, а во-вторых, в правительстве еще не обсуждается концепция "ковидных паспортов".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ковидные паспорта". Как вакцинация может разделить мир и чего ждать украинцам.

В частности, собеседники РБК-Украина в правительстве отмечают, что концепция "ковидных" паспортов в широком кругу еще даже не обсуждалась. Хотя ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко подчеркивал, что вопрос находится на контроле, но еще не внедряется.

При этом пока в требованиях для путешествий за границу каких-то изменений тоже нет. Как отмечают в Государственной пограничной службе, пограничники работают по действующим протоколам, и проверка сертификатов вакцинации в них не входит.

"На данный момент мы проверяем наличие приложения "Вдома" для самоизоляции тем гражданам, которые следуют из стран красной зоны. Если говорить об иностранцах, то для них обязательное наличие страхования от COVID. Если решением правительства будут приняты какие-то изменения, то мы их выполним", - уточнил спикер ГПСУ Андрей Демченко.