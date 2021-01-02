С февраля в Украине снизятся цены на газ

Цены на газ в Украине для бытовых потребителей будут снижены с февраля 2021 года.

Тариф не превысит 6,99 гривен за кубометр до конца карантина или отопительного сезона.

Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Сообщается, что снижение цен на газ согласовали на совещании у Зеленского. С учетом того, что некоторые облгазы отпускают его по цене выше 10 гривен за кубометр, снижение составит более чем 30%.

По словам Юрия Витренко, это решение должно быть введено в действие и полностью заработать уже с февраля.

"То есть с 1 февраля все потребители Украины будут платить существенно меньше природный газ. Могу сказать, что, по нашим данным, средняя цена на газ в Украине в январе была выше, чем 9 600 гривен (за тысячу кубометров, - ред.). Соответственно, цена будет снижена в среднем для населения Украины до 6 999 гривен", - уточнил он.