Гибель украинцев в ДТП с автобусом в России подтвердил МИД

В результате ДТП с пассажирским автобусом России погибли двое граждан Украины.

Еще двое получили травмы и госпитализированы в местную больницу.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

В частности, по информации Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, в результате ДТП на территории Красносулинского района Ростовской области погибли двое граждан Украины (мужчина и женщина).

"Еще двое украинских гражданок получили травмы средней степени тяжести и госпитализированы в Красносулинскую районную больницу. Им оказывается медицинская помощь", - отметил Николенко.

Всего в автобусе, который ехал из Москвы в оккупированный Донецк, были 18 человек, из них 15 граждан Украины. На данный момент продолжается установление обстоятельств ДТП.

"Украинское консульство проинформировало родных погибших и пострадавших украинцев. С остальными гражданами установлена ​​связь. Просьб о предоставлении консульской помощи они не высказывали", - добавил Николенко.