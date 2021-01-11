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В Палате представителей начались дебаты по поводу импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США начала дебаты по вопросу импичмента президента Дональда Трампа.

Ожидается, что обсуждение продлится около часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию дебатов на телеканале CNN.

Конгрессмены рассмотрят резолюцию об импичменте Трампа. В этом документе действующего президента обвиняют в "подстрекательстве к восстанию" за роль в беспорядках в США и штурме Капитолия, в ходе которых погибли пять человек.

Отметим, Трамп является единственным президентом США, в отношении которого дважды за один срок начинался процесс импичмента. Но даже если Палата представителей сегодня поддержит резолюцию, он вероятнее всего сможет сохранить полномочия до завершения срока, поскольку еще потребуется время для решения Сената.

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