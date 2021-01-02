Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил концепцию пятилетней космической программы Украины

Программа содержит планы по освоению космоса, в том числе с использованием наноспутников.

Текст концепции опубликован на правительственном портале.

Отметим, здесь в общих чертах прописаны необходимость сотрудничества с частным бизнесом, расширение сотрудничества с Европейским космическим агентством и NASA, государственной поддержки научных проектов и так далее.

При этом в правительстве считают, что выполнение программы даст возможность создать национальную систему космического наблюдения на основе украинских и иностранных орбитальных средств и информационных технологий.

Также Украина надеется создать спутниковую группировку космического наблюдения на основе сканеров среднего и высокого разрешения. Это нужно для удовлетворения национальных интересов в рамках совместной работы с европейской системой COPERNICUS - программа наблюдения за Землей (атмосфера, водное пространство, суша, климат, чрезвычайные ситуации и безопасность).

Кроме того, программа поможет: