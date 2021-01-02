Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил концепцию пятилетней космической программы Украины

Программа содержит планы по освоению космоса, в том числе с использованием наноспутников.
Текст концепции опубликован на правительственном портале.
Отметим, здесь в общих чертах прописаны необходимость сотрудничества с частным бизнесом, расширение сотрудничества с Европейским космическим агентством и NASA, государственной поддержки научных проектов и так далее.
При этом в правительстве считают, что выполнение программы даст возможность создать национальную систему космического наблюдения на основе украинских и иностранных орбитальных средств и информационных технологий.
Также Украина надеется создать спутниковую группировку космического наблюдения на основе сканеров среднего и высокого разрешения. Это нужно для удовлетворения национальных интересов в рамках совместной работы с европейской системой COPERNICUS - программа наблюдения за Землей (атмосфера, водное пространство, суша, климат, чрезвычайные ситуации и безопасность).
Кроме того, программа поможет:
- развивать украинские телекоммуникации с использованием геостационарных и низкоорбитальных систем спутниковой связи;
- развивать украинские системы навигации с использованием систем GPS, GALILEO и BEIDOU;
- разработать новейшие образцы ракетно-космической техники и носители легкого класса для доступа Украины в космос и участия в международных проектах;
- реализовать проекты исследования околоземного пространства (космическая погода, изучение атмосферы, орбитальные сервисы) с использованием украинских платформ наноспутников, в частности университетских;
- разработать новейшие приборы и технологии для участия в международных проектах по исследованию Луны.