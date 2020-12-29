Украинских миротворцев в Косово направил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о направлении украинских военных в Косово.

Военные присоединятся к миротворческой миссии ООН.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Как отмечается в тексте указа, участие украинских военных в миротворческой миссии ООС на территории Косово будет способствовать поддержанию международного мира и безопасности. Также она отвечает национальным интересам государства.

"Направить в Республику Сербия для участия Украины в миссии ООН по делам временной администрации в Косово национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины общей численностью до 2 человек", - говорится в указе.

Отметим, Республика Косово образовалась в результате одностороннего провозглашения независимости в 2008 году и отделении от Сербии. Ее независимость не признает ряд стран, в том числе Украина.

До одностороннего провозглашения независимости в Косово был албанско-сербский конфликт 1998-1999 годов, вхождение войск стран НАТО и несколько лет жизни под контролем ООН и ЕС.