Какие сегодня праздники, события - 14 января

- Старый Новый год — Новый год по юлианскому календарю. Традиционно отмечается в странах, церкви которых отмечают Рождество по юлианскому календарю (7 января).
Национальные
- Узбекистан — День защитников Родины.
- Тунис — День революции и молодёжи (с 2011)
- Индия — Международный фестиваль бумажных змеев
Религиозные
- Католицизм
- — память Барбашмина;
- — память Феликса Ноланского;
- — память Макрины Старшей.
- Православие
- — Обрезание Господне.
- — память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской (379);
- — память праведной Емилии, матери святителя Василия Великого (IV век);
- — память мученика Василия Анкирского (ок. 362);
- — память святителя Григория, епископа Назианского, отца св. Григория Богослова (374);
- — память мученика Феодота;
- — память святителя Фульгентия, епископа Руспийского (632);
- — память преподобного Феодосия, игумена Триглийского (VIII век);
- — память мученика Петра Пелопеннесского (1776);
- — память преподобномученика Иеремии (Леонова) (1918);
- — память новосвященномучеников Платона (Кульбуша), епископа Ревельского, и с ним Михаила (Блейве) и Николая (Бежаницкого), пресвитеров (1919);
- — память новосвященномучеников Александра (Трапицына), архиепископа Самарского, Иоанна Сульдина, Иоанна Смирнова, Александра Органова, Вячеслава Инфантова, Александра Иванова, Василия Витевского и Иакова Алфёрова, пресвитеров (1938);
- — память святителя Афанасия Полтавского (Вольховского), чудотворца (1801).
Именины
Католические
- Мужские: Барбашмин, Феликс.
- Женские: Макрина.
Православные
- Мужские: Александр, Афанасий, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Еремей, Иван, Михаил, Николай, Пётр, Платон, Федосей, Федот, Фульгент, Яков.
- Женские: Эмилия.
События
До XX века
- 1506 — найдена скульптура Лаокоон и его сыновья.
- 1604 — открылась Гемптон-Кортская конференция во главе с королём Англии Яковом I для обсуждения требований пуритан по изменению доктрины Англиканской церкви.
- 1610 — В крепость Троице-Сергиева монастыря во время Троицкой осады прорвались отряды Г. Валуева (500 чел.). 22 января осада была поспешно снята.
- 1700 — Пётр I велел русским дворянам носить короткие европейские костюмы вместо старинной длинной одежды.
- 1761 — в сражении у индийского города Панипат 90-тысячное войско афганцев (под командованием Ахмад-шаха Дуррани) в союзе с индийскими мусульманскими отрядами полностью уничтожило войско маратхских князей.
- 1814
- в Киле подписаны мирные договоры, положившие конец Англо-датской войне 1807—1814 годов.
- открытие Императорской Публичной библиотеки.
XX век
- 1902 — открыто движение поездов по участку Маньчжурия—Харбин Китайско-Восточной железной дороги.
- 1929 — образована Московская область.
- 1943 — война на Тихом океане: началась эвакуация японских войск с острова Гуадалканал.
- 1952 — в СССР созданы трубопроводные войска.
- 1966 — катастрофа прототипа Ту-134. Погибли 8 человек.
- 1969 — в результате пожара на борту авианосца ВМС США «Энтерпрайз» в районе Гавайских островов погибло 27 человек, уничтожено 15 самолётов.
- 1972 — взошла на трон королева Дании Маргрете II.
- 1998 — Верховная рада ратифицировала Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной.
XXI век
- 2005 — космический зонд «Гюйгенс» совершил посадку на Титан.
- 2010 — Часы конца света переведены на одну минуту назад.
- 2020 — прекращение технической поддержки Windows 7.
Родились
До XIX века
- 83 до н. э. — Марк Антоний (ум. 30 до н. э.), римский политик и военачальник.
- 38 до н. э. — Друз Старший (ум. 9 до н. э.), римский военачальник, брат императора Тиберия.
- 1273 — Жанна I Наваррская (ум. 1305), королева Наварры (с 1274), супруга короля Франции Филиппа IV Красивого.
- 1683 — Иоганн Готфрид Зильберман (ум. 1753), немецкий органный мастер.
- 1770 — Адам Чарторыйский (ум. 1861), польский и российский государственный деятель.
- 1798 — Исаак да Коста (ум. 1860), нидерландский богослов, писатель и поэт.
XIX век
- 1801 — Адольф Теодор Броньяр (ум. 1876), французский ботаник, один из основоположников палеоботаники.
- 1806 — князь Михаил Оболенский (ум. 1873), русский историк-архивист.
- 1818 — Захариас Топелиус (ум. 1898), финский писатель.
- 1824 — Владимир Стасов (ум. 1906), русский художественный и музыкальный критик, один из организаторов Товарищества передвижников.
- 1827 — Пётр Семёнов-Тян-Шанский (ум. 1914), русский географ и общественный деятель, вице-председатель Русского географического общества.
- 1836 — Анри Фантен-Латур (ум. 1904), французский художник и литограф.
- 1841 — Берта Моризо (ум. 1895), французская художница-импрессионистка.
- 1848 — Филипп Фортунатов (ум. 1914), российский лингвист, действительный член Петербургской АН.
- 1850 — Алексей Александрович (ум. 1908), четвёртый сын российского императора Александра II, председатель Адмиралтейств-совета (1881—1905).
- 1851 — Людвиг Клайзен (ум. 1930), немецкий химик-органик.
- 1873 — Моисей Урицкий (убит в 1918), российский революционер, председатель Петроградской ЧК.
- 1875 — Альберт Швейцер (ум. 1965), немецкий теолог и врач, лауреат Нобелевской премии мира (1952).
- 1883 — Нина Риччи (урожд. Мария-Аделаида Нейи; ум. 1970), французский модельер, основательница дома высокой моды Nina Ricci.
- 1891 — Осип Мандельштам (ум. 1938), русский поэт, прозаик, переводчик, эссеист, критик, литературовед.
- 1894 — Василий Немчинов (ум. 1964), статистик, один из основоположников экономико-математического направления советской экономической науки.
- 1895 — Шайхзада Бабич (убит в 1919), башкирский поэт и политик.
- 1896
- Джон Дос Пассос (ум. 1970), американский писатель португальского происхождения.
- Иероним Уборевич (расстрелян в 1937), советский военный и политический деятель, командарм 1-го ранга.
XX век
- 1911 — Анатолий Рыбаков (наст. фамилия Аронов; ум. 1998), русский советский писатель.
- 1919 — Джулио Андреотти (ум. 2013), итальянский политик, трижды премьер-министр Италии.
- 1920 — Люк-Петер Кромбе (ум. 2005), бельгийский художник.
- 1924 — Владлен Бахнов (ум. 1994), советский поэт, журналист, сценарист, драматург.
- 1925
- Юкио Мисима (наст. имя Кимитакэ Хираока; ум. 1970), японский писатель и драматург.
- Эрнст Стояспал (ум. 2002), австрийский футболист, бронзовый призёр чемпионата мира (1954).
- 1927 — Феликс Миронер (ум. 1980), советский кинорежиссёр и сценарист.
- 1936
- Алексей Леонтьев (ум. 2004), советский и российский лингвист и психолог.
- Людмила Пинаева, советская спортсменка (гребля на байдарках), трёхкратная олимпийская чемпионка (1964, 1968 и 1972), 7-кратная чемпионка мира.
- 1938 — Андрей Ладынин (ум. 2011), советский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр.
- 1939 — Наталья Защипина, актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.
- 1941
- Любовь Виролайнен, актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.
- Фэй Данауэй, американская актриса, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» и др.
- 1948 — Валерий Харламов (погиб в 1981), советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, 8-кратный чемпион мира.
- 1959 — Анатолий Лобоцкий, советский и российский актёр театра и кино, народный артист РФ.
- 1963
- Анна Самохина (ум. 2010), советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, певица.
- Стивен Эндрю Содерберг, американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, лауреат премий «Оскар», «Эмми» и др.
- 1965 — Шамиль Басаев (убит в 2006), чеченский сепаратист, полевой командир.
- 1966 — Марко Хиетала, финский рок-музыкант, бас-гитарист и вокалист симфоник-метал-группы «Nightwish».
- 1967
- Закк Уайлд (наст. имя Джеффри Филлип Виландт), американский рок-музыкант, гитарист-виртуоз, певец, автор песен.
- Эмили Уотсон, английская актриса.
- 1969 — Дэйв Грол, американский рок-музыкант, основатель группы «Foo Fighters».
- 1973 — Джанкарло Физикелла, итальянский автогонщик, участник чемпионата «Формула-1».