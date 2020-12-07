 

Какие сегодня праздники, события - 14 января

События Сегодня, 10:4597
Какие сегодня праздники, события - 14 января
  • Старый Новый год — Новый год по юлианскому календарю. Традиционно отмечается в странах, церкви которых отмечают Рождество по юлианскому календарю (7 января).

Национальные

  •  Узбекистан — День защитников Родины.
  •  Тунис — День революции и молодёжи (с 2011)
  •  Индия — Международный фестиваль бумажных змеев

P religion world.svg Религиозные

Christian cross.svg Католицизм
 — память Барбашмина;
 — память Феликса Ноланского;
 — память Макрины Старшей.
OrthodoxCross(black,contoured).svg Православие
 — Обрезание Господне.
 — память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской (379);
 — память праведной Емилии, матери святителя Василия Великого (IV век);
 — память мученика Василия Анкирского (ок. 362);
 — память святителя Григория, епископа Назианского, отца св. Григория Богослова (374);
 — память мученика Феодота;
 — память святителя Фульгентия, епископа Руспийского (632);
 — память преподобного Феодосия, игумена Триглийского (VIII век);
 — память мученика Петра Пелопеннесского (1776);
 — память преподобномученика Иеремии (Леонова) (1918);
 — память новосвященномучеников Платона (Кульбуша), епископа Ревельского, и с ним Михаила (Блейве) и Николая (Бежаницкого), пресвитеров (1919);
 — память новосвященномучеников Александра (Трапицына), архиепископа Самарского, Иоанна Сульдина, Иоанна Смирнова, Александра Органова, Вячеслава Инфантова, Александра Иванова, Василия Витевского и Иакова Алфёрова, пресвитеров (1938);
 — память святителя Афанасия Полтавского (Вольховского), чудотворца (1801).

Именины

Католические

  • Мужские: Барбашмин, Феликс.
  • Женские: Макрина.

Православные

  • Мужские: Александр, Афанасий, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Еремей, Иван, Михаил, Николай, Пётр, Платон, Федосей, Федот, Фульгент, Яков.
  • Женские: Эмилия.

События

До XX века

  • 1506 — найдена скульптура Лаокоон и его сыновья.
  • 1604 — открылась Гемптон-Кортская конференция во главе с королём Англии Яковом I для обсуждения требований пуритан по изменению доктрины Англиканской церкви.
  • 1610 — В крепость Троице-Сергиева монастыря во время Троицкой осады прорвались отряды Г. Валуева (500 чел.). 22 января осада была поспешно снята.
  • 1700 — Пётр I велел русским дворянам носить короткие европейские костюмы вместо старинной длинной одежды.
  • 1761 — в сражении у индийского города Панипат 90-тысячное войско афганцев (под командованием Ахмад-шаха Дуррани) в союзе с индийскими мусульманскими отрядами полностью уничтожило войско маратхских князей.
  • 1814
    • в Киле подписаны мирные договоры, положившие конец Англо-датской войне 1807—1814 годов.
    • открытие Императорской Публичной библиотеки.

XX век

  • 1902 — открыто движение поездов по участку Маньчжурия—Харбин Китайско-Восточной железной дороги.
  • 1929 — образована Московская область.
  • 1943 — война на Тихом океане: началась эвакуация японских войск с острова Гуадалканал.
  • 1952 — в СССР созданы трубопроводные войска.
  • 1966 — катастрофа прототипа Ту-134. Погибли 8 человек.
  • 1969 — в результате пожара на борту авианосца ВМС США «Энтерпрайз» в районе Гавайских островов погибло 27 человек, уничтожено 15 самолётов.
  • 1972 — взошла на трон королева Дании Маргрете II.
  • 1998 — Верховная рада ратифицировала Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной.

XXI век

  • 2005 — космический зонд «Гюйгенс» совершил посадку на Титан.
  • 2010 — Часы конца света переведены на одну минуту назад.
  • 2020 — прекращение технической поддержки Windows 7.

Родились

До XIX века

  • 83 до н. э. — Марк Антоний (ум. 30 до н. э.), римский политик и военачальник.
  • 38 до н. э. — Друз Старший (ум. 9 до н. э.), римский военачальник, брат императора Тиберия.
  • 1273 — Жанна I Наваррская (ум. 1305), королева Наварры (с 1274), супруга короля Франции Филиппа IV Красивого.
  • 1683 — Иоганн Готфрид Зильберман (ум. 1753), немецкий органный мастер.
  • 1770 — Адам Чарторыйский (ум. 1861), польский и российский государственный деятель.
  • 1798 — Исаак да Коста (ум. 1860), нидерландский богослов, писатель и поэт.

XIX век

  • 1801 — Адольф Теодор Броньяр (ум. 1876), французский ботаник, один из основоположников палеоботаники.
  • 1806 — князь Михаил Оболенский (ум. 1873), русский историк-архивист.
  • 1818 — Захариас Топелиус (ум. 1898), финский писатель.
  • 1824 — Владимир Стасов (ум. 1906), русский художественный и музыкальный критик, один из организаторов Товарищества передвижников.
  • 1827 — Пётр Семёнов-Тян-Шанский (ум. 1914), русский географ и общественный деятель, вице-председатель Русского географического общества.
  • 1836 — Анри Фантен-Латур (ум. 1904), французский художник и литограф.
  • 1841 — Берта Моризо (ум. 1895), французская художница-импрессионистка.
  • 1848 — Филипп Фортунатов (ум. 1914), российский лингвист, действительный член Петербургской АН.
  • 1850 — Алексей Александрович (ум. 1908), четвёртый сын российского императора Александра II, председатель Адмиралтейств-совета (1881—1905).
  • 1851 — Людвиг Клайзен (ум. 1930), немецкий химик-органик.
  • 1873 — Моисей Урицкий (убит в 1918), российский революционер, председатель Петроградской ЧК.
  • 1875 — Альберт Швейцер (ум. 1965), немецкий теолог и врач, лауреат Нобелевской премии мира (1952).
  • 1883 — Нина Риччи (урожд. Мария-Аделаида Нейи; ум. 1970), французский модельер, основательница дома высокой моды Nina Ricci.
  • 1891 — Осип Мандельштам (ум. 1938), русский поэт, прозаик, переводчик, эссеист, критик, литературовед.
  • 1894 — Василий Немчинов (ум. 1964), статистик, один из основоположников экономико-математического направления советской экономической науки.
  • 1895 — Шайхзада Бабич (убит в 1919), башкирский поэт и политик.
  • 1896
    • Джон Дос Пассос (ум. 1970), американский писатель португальского происхождения.
    • Иероним Уборевич (расстрелян в 1937), советский военный и политический деятель, командарм 1-го ранга.

XX век

  • 1911 — Анатолий Рыбаков (наст. фамилия Аронов; ум. 1998), русский советский писатель.
  • 1919 — Джулио Андреотти (ум. 2013), итальянский политик, трижды премьер-министр Италии.
  • 1920 — Люк-Петер Кромбе (ум. 2005), бельгийский художник.
  • 1924 — Владлен Бахнов (ум. 1994), советский поэт, журналист, сценарист, драматург.
  • 1925
    • Юкио Мисима (наст. имя Кимитакэ Хираока; ум. 1970), японский писатель и драматург.
    • Эрнст Стояспал (ум. 2002), австрийский футболист, бронзовый призёр чемпионата мира (1954).
  • 1927 — Феликс Миронер (ум. 1980), советский кинорежиссёр и сценарист.
  • 1936
    • Алексей Леонтьев (ум. 2004), советский и российский лингвист и психолог.
    • Людмила Пинаева, советская спортсменка (гребля на байдарках), трёхкратная олимпийская чемпионка (1964, 1968 и 1972), 7-кратная чемпионка мира.
  • 1938 — Андрей Ладынин (ум. 2011), советский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр.
  • 1939 — Наталья Защипина, актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.
  • 1941
    • Любовь Виролайнен, актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.
    • Фэй Данауэй, американская актриса, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» и др.
  • 1948 — Валерий Харламов (погиб в 1981), советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, 8-кратный чемпион мира.
  • 1959 — Анатолий Лобоцкий, советский и российский актёр театра и кино, народный артист РФ.
  • 1963
    • Анна Самохина (ум. 2010), советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, певица.
    • Стивен Эндрю Содерберг, американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, лауреат премий «Оскар», «Эмми» и др.
  • 1965 — Шамиль Басаев (убит в 2006), чеченский сепаратист, полевой командир.
  • 1966 — Марко Хиетала, финский рок-музыкант, бас-гитарист и вокалист симфоник-метал-группы «Nightwish».
  • 1967
    • Закк Уайлд (наст. имя Джеффри Филлип Виландт), американский рок-музыкант, гитарист-виртуоз, певец, автор песен.
    • Эмили Уотсон, английская актриса.
  • 1969 — Дэйв Грол, американский рок-музыкант, основатель группы «Foo Fighters».
  • 1973 — Джанкарло Физикелла, итальянский автогонщик, участник чемпионата «Формула-1».
Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, Новости, Украина, Праздники, события, 7dniv, 7dnivinfo  
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Какие сегодня праздники, события - 7 декабря
Какие сегодня праздники, события - 7 декабря
7-дек-2020, 09:45
В России вся семья новорожденного умерла из-за коронавируса за неделю
В России вся семья новорожденного умерла из-за коронавируса за неделю
28-ноя-2020, 22:19
Какие сегодня праздники, события - 24 Ноября
Какие сегодня праздники, события - 24 Ноября
24-ноя-2020, 09:06
Ученые спрогнозировали вспышку другого заразного заболевания из-за пандемии
Ученые спрогнозировали вспышку другого заразного заболевания из-за пандемии
21-ноя-2020, 17:17
Какие сегодня праздники, события - 20 Ноября
Какие сегодня праздники, события - 20 Ноября
20-ноя-2020, 09:49

Последние новости

14:50
События
Что делать, если вас начнут кошмарить за русский язык после 16 января? Алгоритм действий
14:45
События
Сегодня вечером "слуги" вновь будут решать, что делать с тарифами
14:42
События
Хомчак рассказал о причинах смерти на Донбассе украинского разведчика Журавля
12:05
События
16 новых видов коронавируса выявили в Кении
11:53
Политика
К рассмотрению дело Украины против России по Крыму принял ЕСПЧ
11:50
События
"Паспорта вакцинации" будет выдавать Польша
11:49
Политика
Украину в январе посетит Сийярто
11:46
События
Украина будет сотрудничать с США и Израилем для развития трансплантации
11:43
События
В Киеве будут судить экс-нардепа за подстрекательство к взятке
10:45
События
Какие сегодня праздники, события - 14 января
10:33
События
Гороскоп на сегодня (14.01.21)
10:07
События
В случае импичмента Трампу могут запретить вновь баллотироваться в президенты
10:00
События
Во время беспорядков в Брюсселе шестеро пострадало и более 100 задержанно
09:58
События
Пьяный водитель в Киеве протаранил авто патрульных
09:56
События
На сколько будут штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у клиентов
09:54
События
Опасения после голосования за импичмент Трампа выразил Байден
09:49
События
С призывом к объединению выступил Трамп
08:44
События
За импичмент Трампа до инаугурации Байдена Сенат голосовать не будет
08:31
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 января 2021
Вчера, 2021-01-13
23:00
События
Пелоси настаивает на импичменте Трампа

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 января 20216075
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 января 20215760
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 января 20212559
Как Кабмин планирует снижать тарифы на газ рассказал Шмыгаль987
Служба безопасности Конгресса Соединенных Штатов предупредила сенаторов о планирующемся штурме Капитолия в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена759
Демократы собрали голоса для начала процедуры импичмента Трампа285
Пашинян заявил что rонфликт в Нагорном Карабахе до сих пор не урегулирован272

Досуг

Защищаем свой дом от ударов молнии: с чего начать?
Защищаем свой дом от ударов молнии: с чего начать?
Молния – это атмосферный разряд электричества, силой тока до 500 тысяч ампер и напряжением до миллиарда вольт. Если бы люди научились аккумулировать такие разряды, за их счет можно было бы питать целые города.
Вчера, 15:58122
Мужские кожаные сумки: выбираем аксессуар на подарок
Мужские кожаные сумки: выбираем аксессуар на подарок
Кожаная сумка — желанный подарок не только с женской точки зрения. Мужчины тоже будут рады такому презенту, особенно если он сочетает в себе стиль, практичность и качество. Расскажем, какие бывают мужские кожаные сумки и на что обратить внимание при выборе.
Вчера, 15:56128
Как украсить приусадебный участок в зимнее время
Как украсить приусадебный участок в зимнее время
С наступлением холодов в саду становится уныло. Лишь некоторые растения с яркими плодами напоминают о том, что не так давно здесь было буйство красок. Вернуть пейзажу привлекательность не так сложно.
Вчера, 15:14109
Спортивні костюми жіночі - коли комфорт в одязі найголовніше
Спортивні костюми жіночі - коли комфорт в одязі найголовніше
Жіночі спортивні костюми використовують не тільки для тренувань та походу у фітнес клуб. Це зручний спортивний одяг, який підійде для звичайних прогулянок, активного відпочинку та в якості домашнього гардеробу.
11-янв-2021, 19:33270
Как решить проблему моргания света в частном доме
Как решить проблему моргания света в частном доме
Если вам нужно решить проблему моргания света в частном доме, вам стоит воспользоваться нашими рекомендациями.
11-янв-2021, 18:58308
Как написать дипломную по менеджменту профессионально
Как написать дипломную по менеджменту профессионально
Тот, кто изучает менеджмент, знает, насколько это насыщенный предмет. Такую дисциплину за один месяц выучить не получится. Особенно, когда наступает писать дипломную, для многих это становится настоящей проблемой.
10-янв-2021, 18:17303

События

Что делать, если вас начнут кошмарить за русский язык после 16 января? Алгоритм действий
Что делать, если вас начнут кошмарить за русский язык после 16 января? Алгоритм действий
С 16 января вступает в силу норма закона о тотальной украинизации, по которой вся сфера услуг должна перейти на украинский язык. 
Сегодня, 14:5036
Сегодня вечером "слуги" вновь будут решать, что делать с тарифами
Сегодня вечером "слуги" вновь будут решать, что делать с тарифами
По информации источников "Страны", сегодня состоится очередное совещание по тарифам, где также будут присутствовать депутаты "Слуги народа".
Сегодня, 14:4545
Хомчак рассказал о причинах смерти на Донбассе украинского разведчика Журавля
Хомчак рассказал о причинах смерти на Донбассе украинского разведчика Журавля
Гибели украинского разведчика Ярослава Журавля в серой зоне под Горловкой 13 июля можно было избежать, если бы он сам и другие военнослужащие не нарушили ряд приказов.
Сегодня, 14:4237
16 новых видов коронавируса выявили в Кении
16 новых видов коронавируса выявили в Кении
Кенийские исследователи обнаружили на юго-востоке страны 16 новых штаммов коронавируса.
Сегодня, 12:0558
"Паспорта вакцинации" будет выдавать Польша
"Паспорта вакцинации" будет выдавать Польша
Вакцинированные от коронавируса люди будут получать "паспорта вакцинации" после получения второй дозы препарата.
Сегодня, 11:5055
Украина будет сотрудничать с США и Израилем для развития трансплантации
Украина будет сотрудничать с США и Израилем для развития трансплантации
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина активизирует работу по развитию трансплантации.
Сегодня, 11:4654
7 Днів