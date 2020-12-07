Какие сегодня праздники, события - 14 января

Кожаная сумка — желанный подарок не только с женской точки зрения. Мужчины тоже будут рады такому презенту, особенно если он сочетает в себе стиль, практичность и качество. Расскажем, какие бывают мужские кожаные сумки и на что обратить внимание при выборе.

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