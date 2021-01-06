В Киеве будут судить экс-нардепа за подстрекательство к взятке

Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины.

Его подозревают в подстрекательстве к даче взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Источник РБК-Украина в прокуратуре сообщил, что речь идет об экс-нардепе Игоре Савченко.

По данным следствия, бывший народный избранник из "антикоррупционеров" подстрекали представителя одной из торговых компаний к передаче 100 тысяч долларов взятки руководству Государственной фискальной службы и Государственной таможенной службы Украины для возврата арестованного имущества.

Эти средства они хотели оставить себе, а не передавать этим госструктурам.

Дело передали в Печерский районный суд Киева.