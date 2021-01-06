Украина будет сотрудничать с США и Израилем для развития трансплантации

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина активизирует работу по развитию трансплантации.

В этом году наше государство усилит сотрудничество в этом направлении с США и Израилем.

Об этом он рассказал в ходе брифинга.

"Мы хотим достичь трансплантационной независимости уже через три года. Это означает, что каждый гражданин, которому понадобится пересадка органов или трансплантация костного мозга, ему эта помощь будет оказана в Украине, не надо будет ехать за границу", - пояснил министр.

В течение 2020 года Украина начала сотрудничество с Национальной организацией трансплантации Испании, университетской клиникой Шлезвиг-Гольштейн в Германии.

Степанов анонсировал проведение на следующей неделе немецко-украинского саммита по развитию трансплантации органов в Украине.

Кроме того, Минздрав поддерживает связь с Национальной организацией трансплантации Испании. С 2021 года Украина будет работать с глобальной обсерваторией донорства и трансплантации, а именно присоединится к международному сбору и анализу синтетических данных в этой сфере.

"Сотрудничество с Испанией, которая является мировым лидером по количеству трансплантаций на миллион человек, будет развиваться также в направлении стажировки и разработки стандартов. Сейчас эксперты ведут переговоры с государством Израиль по организации стажировки украинских врачей, специализирующихся в области трансплантации костного мозга", - добавил глава Минздрава.

Министр сообщил, что налажено и сотрудничество с медицинским центром - университетом одного из городов американского штата Нью-Джерси.

"Партнеры по США будут помогать развивать трансплантацию почки, поджелудочной железы... В 2021 году мы планируем всех пациентов, нуждающихся в пересадке почки, оперировать непосредственно в Украине... 21-й год должен стать тем годом, когда трансплантация почки будет делаться всем гражданам в Украине, не отправляя их за границу", - сказал он.