"Паспорта вакцинации" будет выдавать Польша

Вакцинированные от коронавируса люди будут получать "паспорта вакцинации" после получения второй дозы препарата.

Такое предложение включили в национальную программу иммунизации Польши.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Польши Анна Голавская, передает Euractiv.

Подтверждение поступит в виде QR-кода, который можно скачать из личного кабинета на сайте правительства или учетной записи системы здравоохранения. Также будет возможно распечатать документ в пункте вакцинации.

"Код будет так называемым паспортом вакцинированного лица, который будет подтверждать, что человек был привит и может использовать права, на которые имеют право вакцинированные люди", - сказала Голавская.

Вакцинированные люди смогут пользоваться услугами здравоохранения без дополнительного тестирования и им также не придется проходить карантин после контакта с человеком, инфицированным COVID-19.