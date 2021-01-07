16 новых видов коронавируса выявили в Кении

Кенийские исследователи обнаружили на юго-востоке страны 16 новых штаммов коронавируса.

Они имеют уникальный характер и пока еще не встречались в других частях мира.

Об этом сообщает East African.

В частности, новые виды COVID выявили в округе Таита в конце минувшего года, они отличаются генетически от разновидностей коронавирусов из Британии и ЮАР.

"Особенность новых штаммов состоит в том, что они способны быстро распространяться и в начальной фазе заболевания их очень трудно определить у инфицированного", - заявил один из участников исследований Чарльз Аготи.

В связи с новыми штаммами коронавируса возросло число инфицированных, сообщают исследователи.

Нынешние выводы относительно указанных новых штаммов носят предварительный характер в связи с тем, что кенийские специалисты продолжают работать над раскрытием их полного генома. К работам подключилась Всемирная организация здравоохранения.