Хомчак рассказал о причинах смерти на Донбассе украинского разведчика Журавля

Гибели украинского разведчика Ярослава Журавля в серой зоне под Горловкой 13 июля можно было избежать, если бы он сам и другие военнослужащие не нарушили ряд приказов.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак в интервью "Обозревателю".

Командир разведгруппы Ярослав Журавель подорвался на заминированной территории вблизи пгт Зайцево и, как определила судмедэкспертиза, истек кровью, не дождавшись помощи. 21 июля "ДНР" передала его тело на подконтрольную Украине территорию.

"Всего этого вообще могло не произойти. Был запрет на то, чтобы ходить в "серую зону". Вообще выходить за свои позиции и лезть туда, где за шесть с половиной лет все нашпиговано минами, где все простреливается. Этот запрет нарушили Красногрудь, Журавель и еще два матроса, которые стояли на наблюдательном посту. Матросам по 20 лет и они со старшими товарищами полезли, куда запрещено", - сказал Хомчак.

По его словам, есть предположение, что украинские военные пытались провести разведку.

"Четверо находились на наблюдательном посту. И вот они решили пойти. Инициаторами были Краснорудь и Журавель. Они были классными военными, прошли войну, все умели и знали. И вот они пошли, вероятно, в разведку, хотя им никто не давал никаких распоряжений. Они нарушили все приказы, которые были. Если вы хотели услышать, что произошло, - тогда я прямо это говорю", - добавил Хомчак.

Главнокомандующий ВСУ указал, что командир батальона - их добрый друг, прошел с ними всю войну, но не знал об этом решении.

При этом Хомчак опроверг информацию, что решение оставить тело военнослужащего на месте гибели инициировано президентом Украины, но отметил, что "прекрасно понимает отца Ярослава Журавля", и что тот "имеет право предъявлять претензии кому угодно".

"Но я ставлю себя и на место того командира, который принимал решение (не забирать тело погибшего - Ред). Отправил бы я кого-то, потеряв уже стольких людей? Отправил бы на смерть? Тем более, когда там все простреливается... Поэтому откровенно говорю: если бы Красногрудь и Журавель не пошли, всего этого бы не произошло. Все началось с их нарушения. Это синдром военных. Такое бывает на войне ... Я это знаю", - отметил Хомчак.