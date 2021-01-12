Сегодня вечером "слуги" вновь будут решать, что делать с тарифами

По информации источников "Страны", сегодня состоится очередное совещание по тарифам, где также будут присутствовать депутаты "Слуги народа".

"В 18:00 премьер-министр Денис Шмыгаль, и.о министра энергетики Юрий Витренко, глава "Нефтегаза", НКРЭКУ, депутаты "Слуги народа" и антимонопольный комитет проведут онлайн-совещание по тарифному вопросу. Назрел небольшой конфликт из-за того, что НКРЭКУ почему-то отсутствовал на совещании со спикером Разумковым и на совещании, которые было ранее с депутатами. Мы хотим их услышать сегодня, так как словам "Нефтегаза" и компании уже никто не верит. У всех один вопрос: сколько можно тушить этот пожар?", - говорит источник в "слуге народа".

Ранее 7dniv.info подробно освещало тему непрофессионализма представителей власти и чиновников государственного аппарата в статье

Почему деградировало государственное управление?

http://7dniv.info/lang-ru/politics/117422-pochemu-degradirovalo-gosudarstvennoe-upravlenie.html



Также были изложены основные задачи государственной кадровой политики.

Что такое государственная кадровая политика?

http://7dniv.info/lang-ru/politics/116930-chto-takoe-gosudarstvennaya-kadrovaya-politika.html