Снижением цен на газ в Украине обеспокоен МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен планами украинского правительства в ручном режиме снизить цены на газ для населения.

Кабинет министров пытается донести до фонда необходимость такого шага.

Об этом в интервью "Радио НВ" заявил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, в меморандуме с МВФ прописаны обязательства Украины по рыночному формированию тарифов на рынке природного газа.

"О том, что такое решение возможно, наши партнеры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства", - отметил Марченко.

Он подчеркнул, что на сегодня главный вопрос заключается в том, будет ли снижение тарифов постоянным или временным решением.

"Этим занимается активно и.о. министра энергетики (Юрий Витренко, - ред.). Вчера у него, кстати, был звонок с МВФ. Я думаю, что сегодня также будут проведены соответствующие консультации", - добавил Марченко.

Министр также отметил, что Кабинет министров пытается объяснить МВФ, что высокие тарифы на газ могут иметь негативные последствия для экономики Украины в целом и правительство обязано принимать решение в "пожарном порядке".