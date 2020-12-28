Работы на последнем участке "Северного потока-2" возобновят завтра

В пятницу, 15 января, в территориальных водах Дании будут возобновлены работы по строительству части газопровода "Северный поток - 2".

Это последний участок по строительству газопровода.

Об этом сообщили в пресс-службе компании - оператора Nord Stream 2 AG, передает ТАСС.

"Работы по трубоукладке, включая подготовительные мероприятия и испытания, начнутся в период с 15 января", - заявили в компании.

Согласно данным портала по отслеживанию судов MarineTraffic, трубоукладочная баржа "Фортуна", которая должна начать укладку участка "Северного потока - 2" в территориальных водах Дании, вышла из немецкого порта Висмар.