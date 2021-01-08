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События Сегодня, 19:5649
Еще один известный винзавод на продажу выставили в Крыму

В оккупированном Крыму выставили на продажу винный завод "Коктебель".

Стартовая цена составляет более 100 млн российских рублей (1,36 млн долларов).

Соответствующие данные содержатся на официальном российском сайте для размещения информации о проведении торгов.

Сообщается, что на продажу выставлены 73 объекта винзавода в Щебетовке, Коктебеле, Курортном, Наниково - их стоимость оценена в почти 81 млн рублей. Земельные участки оценены еще в более чем 17,35 млн рублей, движимое имущество - еще боле 2 млн.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 января, торги пройдут 26 января.

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Теги: news, новости, Украина, Крым, коктебель, 7dniv, 7dnivinfo  
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