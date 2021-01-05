В Германии рассматривают возможность очередного ужесточения карантина

В рамках карантин могут остановить работу общественного транспорта.

Об этом сообщает Bild.

Ужесточение и введение так называемого "мега-локдауна" может состояться на следующей неделе и продлиться минимум до 31 января, хотя канцлер Ангела Меркель думает об ужесточении карантина до конца февраля.

Глава правительства обеспокоена мутациями коронавируса, из-за чего и рассматривает ужесточение мер. Среди новых ограничений может быть остановка работы общественного транспорта, введение комендантского часа и перевод, по возможности, работников предприятий на удаленку.

Эти меры Меркель два дня назад уже обсудила с министром здравоохранения Йенсом Шпаном. 20 января она хочет провести совещание с главами регионов и решить вопрос по ужесточенному локдауну.