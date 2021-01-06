 

Франция усиливает карантин

События Вчера, 22:2943
Франция усиливает карантин

Правительство Франции приняло решение ввести комендантский час на 15 дней.

Также будут ужесточены условия въезда для иностранцев.

Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, передает BFM TV.

Так, комендантский час во Франции начнет действовать с 16 января. Он будет действовать с 18:00 до 6:00.

"Коронавирус продолжает стремительно распространяться по всей территории страны. Мы считаем необходимым ввести на всей территории с 16 января комендантский час с 18:00 как минимум на 15 дней", - заявил премьер.

Кроме того, с 18 января иностранцы, которые будут прибывать во Францию из стран за пределами ЕС, будут обязаны пройти недельный карантин.

"Мы собираемся усилить контроль на границах. С понедельника все прибывающие во Францию из стран за пределами ЕС должны будут сдать тест на коронавирус перед вылетом". "Также они должны будут сдать во Франции повторный тест и пройти недельный карантин", - добавил премьер.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Франция, 7dniv, 7dnivinfo  
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Тернополь отказался ужесточать карантин с 8 января
Тернополь отказался ужесточать карантин с 8 января
6-янв-2021, 20:03
Комендантский час ввели в Турции
Комендантский час ввели в Турции
31-дек-2020, 22:39
Общенациональный карантин на праздники объявила Италия
Общенациональный карантин на праздники объявила Италия
19-дек-2020, 11:52
Ограничения на въезд в частности и для Украины усиливает Австрии
Ограничения на въезд в частности и для Украины усиливает Австрии
16-дек-2020, 09:25
Карантин в канун Рождества ослабит Бельгия
Карантин в канун Рождества ослабит Бельгия
28-ноя-2020, 20:52

Последние новости

Вчера, 2021-01-14
22:30
События
Шотландия ужесточает карантин
22:29
События
Франция усиливает карантин
21:47
События
Въезд из Португалии и еще ряда стран запретила Британия
19:58
События
В Германии рассматривают возможность очередного ужесточения карантина
19:56
События
Еще один известный винзавод на продажу выставили в Крыму
19:54
События
Горнолыжные курорты насчет соблюдения карантина проверят Минздрав и полиция
19:16
События
Кабмин заявляет что минималка в Украине больше, чем в России и Беларуси
19:14
События
Работы на последнем участке "Северного потока-2" возобновят завтра
17:59
События
Снижением цен на газ в Украине обеспокоен МВФ
14:50
События
Что делать, если вас начнут кошмарить за русский язык после 16 января? Алгоритм действий
14:45
События
Сегодня вечером "слуги" вновь будут решать, что делать с тарифами
14:42
События
Хомчак рассказал о причинах смерти на Донбассе украинского разведчика Журавля
12:05
События
16 новых видов коронавируса выявили в Кении
11:53
Политика
К рассмотрению дело Украины против России по Крыму принял ЕСПЧ
11:50
События
"Паспорта вакцинации" будет выдавать Польша
11:49
Политика
Украину в январе посетит Сийярто
11:46
События
Украина будет сотрудничать с США и Израилем для развития трансплантации
11:43
События
В Киеве будут судить экс-нардепа за подстрекательство к взятке
10:45
События
Какие сегодня праздники, события - 14 января
10:33
События
Гороскоп на сегодня (14.01.21)

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 января 20216122
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 января 20215952
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 января 20214143
Служба безопасности Конгресса Соединенных Штатов предупредила сенаторов о планирующемся штурме Капитолия в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена978
Сегодня вечером "слуги" вновь будут решать, что делать с тарифами252
Верховная рада Украины вынесет на голосование назначение Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики в последнюю неделю января225
Чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за инаугурации объявил Трамп219

Досуг

Защищаем свой дом от ударов молнии: с чего начать?
Защищаем свой дом от ударов молнии: с чего начать?
Молния – это атмосферный разряд электричества, силой тока до 500 тысяч ампер и напряжением до миллиарда вольт. Если бы люди научились аккумулировать такие разряды, за их счет можно было бы питать целые города.
13-янв-2021, 15:58151
Мужские кожаные сумки: выбираем аксессуар на подарок
Мужские кожаные сумки: выбираем аксессуар на подарок
Кожаная сумка — желанный подарок не только с женской точки зрения. Мужчины тоже будут рады такому презенту, особенно если он сочетает в себе стиль, практичность и качество. Расскажем, какие бывают мужские кожаные сумки и на что обратить внимание при выборе.
13-янв-2021, 15:56147
Как украсить приусадебный участок в зимнее время
Как украсить приусадебный участок в зимнее время
С наступлением холодов в саду становится уныло. Лишь некоторые растения с яркими плодами напоминают о том, что не так давно здесь было буйство красок. Вернуть пейзажу привлекательность не так сложно.
13-янв-2021, 15:14132
Спортивні костюми жіночі - коли комфорт в одязі найголовніше
Спортивні костюми жіночі - коли комфорт в одязі найголовніше
Жіночі спортивні костюми використовують не тільки для тренувань та походу у фітнес клуб. Це зручний спортивний одяг, який підійде для звичайних прогулянок, активного відпочинку та в якості домашнього гардеробу.
11-янв-2021, 19:33299
Как решить проблему моргания света в частном доме
Как решить проблему моргания света в частном доме
Если вам нужно решить проблему моргания света в частном доме, вам стоит воспользоваться нашими рекомендациями.
11-янв-2021, 18:58331
Как написать дипломную по менеджменту профессионально
Как написать дипломную по менеджменту профессионально
Тот, кто изучает менеджмент, знает, насколько это насыщенный предмет. Такую дисциплину за один месяц выучить не получится. Особенно, когда наступает писать дипломную, для многих это становится настоящей проблемой.
10-янв-2021, 18:17320

События

Шотландия ужесточает карантин
Шотландия ужесточает карантин
Шотландии и большинство ее островов находятся под самым строгим уровнем ужесточения карантина.
Вчера, 22:3049
Франция усиливает карантин
Франция усиливает карантин
Правительство Франции приняло решение ввести комендантский час на 15 дней.
Вчера, 22:2944
Въезд из Португалии и еще ряда стран запретила Британия
Въезд из Португалии и еще ряда стран запретила Британия
Министерство транспорта Британии запретило в'въезд в Соединенное Королевство жителям Португалии, Бразилии и еще 14 стран.
Вчера, 21:4752
В Германии рассматривают возможность очередного ужесточения карантина
В Германии рассматривают возможность очередного ужесточения карантина
В рамках карантина могут остановить работу общественного транспорта.
Вчера, 19:5871
Еще один известный винзавод на продажу выставили в Крыму
Еще один известный винзавод на продажу выставили в Крыму
В оккупированном Крыму выставили на продажу винный завод "Коктебель".
Вчера, 19:5672
Горнолыжные курорты насчет соблюдения карантина проверят Минздрав и полиция
Горнолыжные курорты насчет соблюдения карантина проверят Минздрав и полиция
Горнолыжные курорты в Карпатах проверят на предмет соблюдения жесткого карантина.
Вчера, 19:5464
7 Днів