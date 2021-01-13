Что решили на тарифном совещании нардепов с Кабмином

Вечером 14 января завершилось онлайн-совещание народных депутатов с представителями Кабинета министров и НКРЭКУ.

Обсудили снижение цены на транспортировку газа.

Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина в своем Telegram-канале.

По словам депутата, на совещании договорились об ограничении цены за транспортировку газа - не более 1,79 гривны. А максимальная цена на газ будет не более 6,99 гривны за кубометр. Цена на газ, как рассказала Гришина, будет почти одинаковой по всей Украине.

"Общая сумма платежек с 1 февраля уменьшится на 500-800 гривен", - добавила она.

Как отметила нардеп, правительство примет постановление по тарифам 15 или 18 января, а утвердят новые тарифы уже 19 января.